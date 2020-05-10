انطلاق تجربة الزراعة المكثفة للتفاح في خنشلة بالتعاون مع بولندا

انطلقت تجربة الزراعة المكثفة للتفاح ببوحمامة

تمهيدا للتعاون مع دولة بولندا في اطار برنامج الشعبة الولائية للتفاح لولاية خنشلة في الموسم المقبل.

وأفادت وزارة الفلاحة، أنه سيتم إدخال الطرق والتقنيات الحديثة لزراعة التفاح في منطقة بوحمامة.

وانطلقت تجربة زراعة بستانين نموذجين عند كل من الاخوة ناصري والاخوة عزيزي بمنطقة احرون بلدية بوحمامة على مساحة 4 هكتارات على الطريقة المكثفة بمعدل 3000 شجيرة في الهكتار من صنف جيرومين و ستوري وكذلك قراني سميث.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تركيب كل لواحق البستان من أعمدة وأسلاك وشباك وشبكة السقي وتطبيق برنامج السميد البولندي من أجل الوصول إلى إنتاج يفوق 200 قنطار في السنة الثانية و600 قنطار ابتداءا من السنة الثالثة مع التميز في النوعية والرقي بالبلدية للمراتب الاولى والتوجه لتصدير فاكهة التفاح.