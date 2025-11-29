انطلاق تحضيرات المنتخب الوطني أ’ بالدوحة استعدادًا لمواجهة السودان

أجرى المنتخب الوطني الجزائري أ’، اليوم السبت، أول حصة تدريبية له اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرًا لمواجهة منتخب السودان.

يوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس العرب FIFA 2025.

وشهدت الحصة مشاركة كل اللاعبين، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة، الناخب، بوقرة، على الجوانب التكتيكية واللياقة البدنية.

بالإضافة إلى تطبيق بعض التمارين الجماعية التي تهدف إلى ضبط التفاهم بين الخطوط قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتعد هذه الحصة التدريبية الأولى بمثابة بداية استعدادات المنتخب الوطني أ’ لمباراته الافتتاحية، حيث يسعى “الخضر” إلى تحقيق بداية قوية تؤكد جاهزيته للحفاظ على لقبه العربي.