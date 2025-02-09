انطلاق تربص المنتخب النسوي بمشاركة 25 لاعبة محلية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن انطلاق التربص التحضيري النسوي بمشاركة 25 لاعبة محلية بالجزائر العاصمة.

وكشفت الفاف عن إنطلاق التربص التحضيري بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، اليوم الأحد، الذي سيستمر إلى غاية 13 فيفري القادم.

وقالت الفاف أن التربص يهدف إلى معاينة اللاعبات الناشطات ضمن البطولة المحلية قبل إنطلاق التربص التحضيري الجدي والأخير يوم 16فيفري.

ويستعد بن ستيتي واللاعبات، لخوض الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم للسيدات 2026.

للإشارة، ستواجه كتيبة المدرب بن ستيتي، منتخب جنوب السودان يوم 19 فيفري، بمدينة جوبا، فيما ستجري مواجهة العودة يوم 25 من نفس الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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