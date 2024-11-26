انطلاق تربص سيدات “الخضر” في غياب 13 لاعبة

انطلق أمس الإثنين، تربص المنتخب الوطني النسوي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، في غياب 13 لاعبة.

وكشفت “الفاف” بأن اليوم الأول من تربص سيدات “الخضر” شهد اجراء حصة تدريبية مسائية بحضور 11 لاعبة فقط من أصل 24. ركز خلالها المدرب فريد بن ستيتي، على الجانب البدني للاسترجاع.

كما أوضحت الاتحادية في موقعها الالكتروني، بأن باقي تعداد المنتخب النسوي، كان منتظرا سهرة أمس الاثنين بسيدي موسى.

ومع اكتمال التعداد اليوم الثلاثاء، ستخوض سيدات “الخضر” حصتين تدربيتين، الأولى بداية من الساعة 11:00، والثانية عند الساعة 16:00، تسبقها بربع ساعة منطقة مختلطة.

للإشارة فإن المنتخب النسوي، سيواجه نظيره الأوغندي وديا، يومي 27 و30 نوفمبر الجاري. بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في إطار تحضيراته الخاصة بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا للسيدات، المقرر تنظيمها في شهر جويلية 2025.

ووضعت قرعة “كان” 2025 سيدات “الخضر” في المجموعة الثانية، رفقة كل من منتخبات تونس ونيجيريا وبوتسوانا.