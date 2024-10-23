أعطت مريم بن مولود الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق تركيب أوّل وحدة لمركز البيانات الوطني بالمحمدية بالعاصمة.

وخلال الزيارة، تلقت الوزيرة المحافظة شروحات مفصلة حول مشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

كما أسدت الوزيرة المحافظة تعليمات بضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل تسليم المشروع في آجاله المحددة.

للإشارة، تعتبر هذه خطوة تاريخية تخص مشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.