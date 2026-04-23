انطلاق تسجيلات الوحدة الرابعة لمحضّري اللياقة بـ عنابة

أعلنت المديرية التقنية الوطنية التابعة لـ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواصلة عملية تسجيل المترشحين ضمن المجموعة الثالثة (جهة عنابة)، الخاصة بالوحدة الرابعة من التكوين الفدرالي لمحضّري اللياقة البدنية والأداء.

وكشفت الهيئة أن إجراء هذا التربص سيكون خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 2 ماي، على مستوى موقع عنابة. في إطار برنامج التكوين المستمر الذي يهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الفنية في مجال التحضير البدني.

ودعت المديرية التقنية الوطنية جميع المعنيين إلى تأكيد مشاركتهم في هذه الوحدة، من خلال تسديد حقوق التسجيل المقدرة بـ 70 ألف دينار جزائري، عبر الحساب البنكي الخاص بـ الاتحاد الجزائري لكرة القدم لدى بنك الجزائر الخارجي - وكالة دالي إبراهيم.

كما أكدت على ضرورة إرسال وصل الدفع عبر البريد الإلكتروني المخصص قبل تاريخ 29 أفريل، من أجل تثبيت المشاركة بصفة نهائية.

وشددت الهيئة على أن المترشحين ملزمون بتقديم النسخ الأصلية لوصولات الدفع عند التحاقهم بالتربص. إذ لن يتم اعتماد أي تسجيل دون هذه الوثائق.