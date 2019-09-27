انطلاق تسجيلات تأشيرة الهجرة إلى أمريكا 2 أكتوبر المقبل

ستنطلق التسجيلات الخاصة ببرنامج تأشيرة التنوع، للولايات المتحدة الأمريكية، 2 أكتوبر المقبل.

وحسب الفيديو الذي نشرته سفارة أمريكا بالجزائر، على صفحتها الرسمية، سينطلق قريبا برنامج dv، الذي يقدم فرصة للحصول على تأشيرة هجرة إلى 50 ألف شخص سنويا عبر العالم.

ويكمن الشرط الأساسي في التسجيل هو الحصول على شهادة البكالوريا.

وتنطلق التسجيلات بتاريخ 2 أكتوبر، حتى 5 نوفمبر 2019.

وذكر الفيديو متطلبا جديدا هذا العام للتسجيل في البرنامج، وهو امتلاك جواز سفر ساري المفعول.

وأضاف “جواز السفر إجباري للشخص المعني فقط، أما بالنسبة للأولاد، فليسوا بحاجة لجواز السفر، حتى يحين وقت المقابلة في حالة اختيارك”.

وأشارت السفارة الأمريكية بالجزائر أنه ستكون هناك المزيد من التفاصيل بداية شهر أكتوبر.