انطلاق تسجيلات مسابقات التوظيف بالمقاطعات الإدارية في الهضاب العليا

تنطلق اليوم الأحد، التسجيلات الخاصة بمسابقات التوظيف -على أساس الشهادة- التي أعلنت عنها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة وأسلاك المهندسين المعماريين ومهندسي السكن والعمران، وذلك بمجموع 830 منصب مالي، بعنوان سنة 2025.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان لها أن هذه المسابقة تندرج في إطار تجسيد إنشاء المقاطعات الإدارية السبع. بالهضاب العليا (أفلو، بريكة قصر الشلالة، مسعد عين وسارة بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.

كما أشار البيان نفسه، أن الترشح سيفتح في هذه المسابقة للمترشحين المستوفين الشروط القانونية. والمقيمين في البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية المعنية.

وأكدت الوزارة أن إيداع الملفات يتم على مستوى مديرية الإدارة المحلية للولايات التابعة لها المقاطعات الإدارية. الأغواط، باتنة، تيارت، الجلفة، المسيلة والبيض)، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: https://dgrhfs.dgtn.gov.dz .

وحددت مدة التسجيلات بـ 15 يوم عمل ابتداءً من يوم 28 سبتمبر 2025، وفقا للبيان نفسه.

