انطلاق تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي والتحضيري في الفاتح أفريل

يتعلق الأمر بالمولودين في 2016 و 2017

تشرع المؤسسات التربوية في استقبال ملفات تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي المولودين بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2016، وكذا تلاميذ التحضيري المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2017.

وأكدت الوزارة على أن عملية التسجيل تدوم شهرا كاملا، مع إمكانية تمديدها حسب وضعية كل مؤسسة تربوية‪ .

كما أكدت أنه سيتم في هذه المرحلة السماح بتسجيل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مؤسسة تربوية‪ .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديريات التربية أمرت المؤسسات التربوية بالشروع في استقبال ملفات التلاميذ الذين وصلوا السن القانونية للتسجيل في المؤسسات التربوية القريبة من مقر سكناهم بداية من الفاتح أفريل.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية بأن السن القانوني للتسجيل في السنة الأولى ابتدائي يشمل المولودين بين 01 جانفي و 31 ديسمبر 2016، أما المسجلين في التحضيري، فسيشمل المولودين سنة 2017.

وأكدت الوزارة بأن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي أو مكان العمل، وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي‪ ،كما يسمح للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يسجلوا في أي مدرسة تناسبهم‪ .

واشترطت الوزارة أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أواخر شهر مارس أمام المؤسسات التربوية، قصد تمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كلا من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين شمسيتين، إضافة إلى وصل كراء الكهرباء والغاز لإثبات الانتماء وتجنب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية‪.

كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات، ألا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، وأمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب‪.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديري التربية ومديري المؤسسات الابتدائية، إضافة إلى مفتشي إدارة الابتدائيات، سيعقدون لقاءات قبل خروج الإداريين في عطلة، وهذا قصد ضبط القوائم النهائية للتلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة الأولى ابتدائي‪.

من جهة أخرى، أمرت الوزارة أن يبلغ سن التلميذ المسجل في السنة أولى ابتدائي 6 سنوات، فيما تخضع الأقسام التحضيرية إلى المعايير البيداغوجية‪.