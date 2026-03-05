انطلاق تصدير شحنة من مادة الحشو القطني نحو مصر

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، على إعطاء إشارة انطلاق تصدير شحنة. من مادة الحشو القطني نحو جمهورية مصر العربية.

وقام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال زيارته إلى ولاية تلمسان، اليوم الخميس، رفقة والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوي. وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي. وأعضاء اللجنة الأمنية. والسلطات المدنية، إلى جانب نواب البرلمان، بزيارة لشركة “SARL MPFP” المختصة في صناعة الألياف للبليستر.

وأكد الوزير أن هذه العملية التصديرية تعكس القدرات الإنتاجية التي باتت تتمتع بها المؤسسات الجزائرية في مختلف الشعب الصناعية، كما تبرز إمكانيات المنتوج الوطني في اقتحام أسواق خارجية جديدة وتعزيز تموقعه في الأسواق الإقليمية، لاسيما في القارة الإفريقية والفضاء العربي.