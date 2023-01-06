انطلاق تصوير فيلم أمير الشعراء لخضر بن خلوف

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس الخميس، على إعطاء الإشارة الرسمية لإنطلاق تصوير الفيلم الروائي الطويل الموسوم بـ”سيدي لخضر بن خلوف: أمير الشعراء”.

وحسب بيان للوزارة، تم الانطلاق في التصوير، بمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر (حصن 23) بالجزائر العاصمة.

وحضر الافتتاح، كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق وأسرة الثقافة والفن.

وينتظر إنتاج هذا الفيلم من 100 دقيقة حول سيرة “سيدي لخضر بن خلوف”، أحد رواد الشعر الملحون في الجزائر. والذي عاش بين القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد.

واشتهر سيدي لخضر بن خلوف بفضل قصائده لمديح النبي محمد والإلياذة. التي وصف فيها معركة “مزغران” في 26 أوت 1558 ضد الإسبان.

وأوضحت الوزيرة الدكتورة “صورية مولوجي”، أن شخصية “سيدي لخضر بن خلوف” تستحق أن يؤرخ لها فيلما بشعرها ومآثرها. حتى يتعرف عليها الجيل الحالي والأجيال القادمة. وهذا بفضل الدعم والرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”.

كما نوهت الوزيرة إلى أن مصالحها تمكنت خلال السداسي الثاني من سنة 2022. من الحصول على رخصة استثنائية لتسوية وضعية كل المشاريع السينمائية التي كانت عالقة منذ سنة 2020.

وأضافت الدكتورة “صورية مولوجي”، أنه وبداية من منتصف شهر جانفي الجاري، ستقوم الوزارة بتنصيب لجان دعم جديدة لقراءة الأعمال السينمائية. ولجنة مشاهدة الافلام وكذا لجنة دعم الآداب والفنون.

كما ستعلن عن إنطلاق برنامج سنة 2023 لانتاج الأفلام السينمائية، مؤكدةً أنها عبارة عن لجان جد متوازنة. تحتوي على سينمائيين، منتجين، مخرجين، خبراء، باحثين، نُقاذ وإعلاميين.