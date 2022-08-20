انطلاق تصوير فيلم حول الشهيد زيغود يوسف

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الجمعة، على إعطاء إشارة الانطلاق في تصوير أولى مشاهد الفيلم الروائي الطويل حول الشهيد البطل زيغود يوسف بقسنطينة.

وجاء هذا، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى ال 67 لهجومات الشمال القسنطيني “20 أغسطس 1955”. والذكرى ال 66 لانعقاد مؤتمر الصومام “20 أغسطس 1956”.

وصرح الوزير بالقول: “نحن هنا بصدد تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. المتعلقة بإيلاء الأهمية البالغة لتوثيق تاريخنا كل الأمور المتعلقة بالذاكرة الوطنية”.

وأضاف بأن “رئيس الجمهورية قدم تعليمات للمضي قدما نحو ترسيخ كل ما له صلة بتاريخنا. عن طريق كل الوسائل المتاحة لاسيما الإنتاج السمعي البصري والتلفزيوني والإذاعي”.

وتابع الوزير “أعدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق برنامجا متكاملا يقوم بالدرجة الأولى على إنتاج أفلام ذات صلة بقادة ورموز الثورة التحريرية. ثم كل ما له صلة بإحياء ذاكرة الشعب الجزائري”.

مشيرا إلى أن هناك مشاريع لإخراج أفلام حول القائدين الرمزين أمحمد بوقرة وسي الحواس. ثم أفلام أخرى متعددة المواضيع ذات صلة بالطفل والمرأة والفنان والفلاح والرياضي وغيرهم سيتم تجسيدها قريبا”.

وأبرز ربيقة أن الفيلم الروائي الطويل حول زيغود يوسف “يترجم الجهود المبذولة من طرف الدولة. للمحافظة على موروثنا الثقافي والتاريخي”.

وقال بأن الشروع في تصوير هذا الفيلم يتزامن مع “فترة ذات رمزية” وهي الذكرى ال 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. واليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني التي كان مهندسها زيغود يوسف وانعقاد مؤتمر الصومام.

الفيلم الروائي الطويل حول زيغود يوسف

للإشارة فإن الفيلم الروائي الطويل حول زيغود يوسف من إخراج مؤنس خمار وإنتاج المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية.

هذا هو بطل الفيلم

وكتب السيناريو الخاص به الكاتب أحسن تليلاني فيما يقوم الممثل علي ناموس بالدور الرئيسي فيه.

وقد جسدت المشاهد الأولى من الفيلم التي تم تصويرها بأحد الأحياء القديمة لمدينة زيغود يوسف. مسقط رأس الشهيد البطل مظاهرات للشعب الجزائري ضد المستعمر الغاشم.

وقد انطلق التصوير بحضور مستشار رئيس الجمهورية أحمد راشدي وإبنة الشهيد زيغود يوسفي. التي شكرت بالمناسبة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة. كاشفة بأن هذا الفيلم “سيتضمن شهادات قدمتها والدتها قبل وفاتها حول زوجها الشهيد زيغود يوسف”.