انطلاق تصوير مسلسل “النصابين” لعرضه في رمضان.. والبطلة نيللي كريم

ينطلق تصوير مسلسل “النصابين”، 5 فيفري المقبل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأوشكت مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى على الانتهاء من معاينة أغلب أماكن التصوير.

كما تجرى الشركة المنتجة ابرام باقي التعاقدات للفنانين المشاركين بجانب نيللي كريم وآسر ياسين.

وتم الاستقرار على الفنانين شريف دسوقي، وميدو عادل للمشاركة في العمل، حسب موقع اليوم السابع.

تدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى، وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة في الدراما التليفزيوني.

وقد تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي.