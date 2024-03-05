اشرف ممثل وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، شداد بزّيع، مدير تطوير الفنون وترقيتها، اليوم الثلاثاء. على انطلاق تظاهرة “سينما الجامعة ” في موسمها الثاني بكلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة 03. الهادفة الى تعزيز دور ومكانة السينما في الوسط الجامعي. الى جانب تشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الطلبة الجزائريين من خلال الأفلام الهادفة والمتنوعة. التي تم عرضها ضمن هذه الفعالية الثقافية.

وتخللت مراسيم الافتتاح، زيارة الى معرض خاص بنوادي السينما وتنظيم ورشات للتصوير والمونتاج.

كما أشرف المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، مراد شويحي، باسم الوزيرة، على تسليم دفعة من الأفلام الجديدة. وأفلام من الريبرتوار الجزائري بالإضافة الى عرض فيلم قصير من انتاج طلبة الجامعة.

كما يتضمن برنامج تظاهرة “سينما الجامعة “، بالإضافة للعروض السينمائية التي المبرمجة كل يوم ثلاثاء. من خلال عرض مجموعة من الأفلام السينمائية الجزائرية الكلاسيكية والجديدة. تقديم نشاطات أخرى على غرار نوادي السينما، معارض وورشات تكوينية.

وتجدر الإشارة الى أن الموسم الأولى من تظاهرة “سينما الجامعة “، عرف تقديم عروض سينمائية. في أكثر من ثلاثون جامعة من مختلف ولايات الوطن من خلال القوافل السينمائية. حيث تم عرض عدد هائل من الأفلام السينمائية الجزائرية وتنظيم ورشات تكوينية في مجالات المهن السينماتوغرافية لفائدة طلبة الجامعات.