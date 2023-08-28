انطلاق تعيين أساتذة التربية البدنية في الابتدائيات اليوم

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تعيين أساتذة الرياضة في الابتدائيات ابتداءً من اليوم الإثنين. بينما سيُشرع في تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي مع هذا الموسم الدراسي.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية تيارت، أوضح بلعابد، أن الكثير من الملفات سيُشرع في التكفل بها. وعلى رأسها ملفات خاصة أقرّها رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتنصيب التربية البدنية والرياضية على مستوى التعليم الابتدائي. معلنا أنه سيتم الشروع في تعيين أساتذة حاملي شهادة الليسانس في التربية البدنية هذا الإثنين .

وأضاف، أن الأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس في هذا الاختصاص سيضمنون التأطير للتلاميذ مما سينعكس إيجابا على نوعية هذه المادة واكتشاف مهاراتهم الرياضية مبكرا فيما في ذلك التلاميذ من ذوي الهمم.

وأبرز أن هذا الإجراء، سيمكّن من تخفيف العبء على أساتذة اللغة العربية الذين ضمنوا تدريس هذه المادة الى أن قررت الدولة الارتقاء بهذا الاختصاص، خاصة وأن الهياكل والتأطير متوفران.