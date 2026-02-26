انطلاق تقييم مشاريع التلاميذ في المسابقة الوطنية للابتكار المدرسي

شهدت المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن جلسات تقييم مشاريع التلاميذ المشاركين في المسابقة الوطنية للابتكار المدرسي. تمهيدًا للاحتفالية الوطنية لتتويج أصحاب المراتب الثلاثة الأولى والظفر بالجوائز الوطنية.

تحوّلت فضاءات المؤسسات التربوية إلى منصات للإبداع والابتكار. حيث قدم التلاميذ أفكارهم ومشاريعهم. أمام لجان التقييم، في عروض حيّة تعكس طاقات واعدة وعقولًا مبدعة تؤمن. بقدرتها على إحداث الفرق وصناعة الأثر.

وتعكس هذه المبادرة عمق العمل البيداغوجي الذي يرافقه الأساتذة والمؤطرون، حيث رافقوا التلاميذ. منذ مرحلة توليد الفكرة وحتى تجسيدها في مشاريع مبتكرة.

ويبرز هذا النشاط التربوي. دور المدرسة الجزائرية في تعزيز روح المبادرة والثقة والطموح لدى التلاميذ، وغرس ثقافة الابتكار لديهم، بما يمهّد الطريق نحو مستقبل واعد وإمكانيات. أوسع للإبداع والإسهام في التنمية الوطنية.