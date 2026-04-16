حج 2026..إنطلاق تكوين أعضاء البعثة الطبية المتجهة إلى البقاع المقدسة

أشرف الأمين العام للوزارة، محمد طالحي، صباح اليوم الخميس، بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالجزائر العاصمة، على افتتاح يوم إعلامي وتكويني لفائدة أعضاء البعثة الطبية المتجهة إلى البقاع المقدسة. وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف, عضو مجلس الامة عبد الفتاح شبيرة، رئيس و أعضاء البعثة الطبية للحج.

وفي كلمته التي بعث بها بهذه المناسبة، عبر وزير الصحة، عن اعتزازه بمرافقة هذا الجمع المبارك من مهنيي الصحة. الذين دأبوا في كل موسم على تقديم خدمات صحية نوعية لفائدة حجاجنا الميامين. مؤكدا ثقته التامة في قدرتهم على مواصلة الارتقاء بمستوى الأداء. وعدم ادخار أي جهد في أداء رسالتهم النبيلة، بما يعكس روح المسؤولية والالتزام المهني.

وأوضح وزير الصحة، أن مساهمة قطاع الصحة في تنظيم عملية الحج تندرج ضمن مقاربة تكاملية. مع مختلف القطاعات والهيئات العمومية. حيث تم تسخير كافة الإمكانيات الضرورية. لضمان التكفل الصحي الأمثل بالحجاج. من أدوية ومستلزمات طبية ووسائل نقل صحي. مشيدا بالطاقم الطبي المتكون من 114 عضوا، الذي شرفه الله بمرافقة ضيوف الرحمن.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن مواسم الحج السابقة تميزت بجودة الخدمات الصحية المقدمة، ما مكن البعثة الطبية الجزائرية من تحقيق مراتب متقدمة. وهو ما يستدعي الحفاظ على صورة الجزائر المشرفة في هذا المحفل الإيماني الكبير.

كما أبرز المسؤول الأول في القطاع، أن موسم الحج لهذا العام سيشهد مشاركة 41.300 حاج. وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفرق الطبية وشبه الطبية. لضمان تقديم رعاية صحية تستجيب لمتطلبات الحجاج.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من بينها تعزيز المراقبة الطبية المسبقة عبر لجان طبية ولائية، وتشكيل بعثة طبية متعددة التخصصات تضم أطباء مختصين وعامين، إلى جانب مستخدمي الشبه الطبي وسائقي سيارات الإسعاف، مع تسجيل تجديد شبه كامل لأعضاء البعثة بنسبة 90 بالمائة، بما يعكس ديناميكية متجددة في الأداء.

كما تم توفير شحنة معتبرة من المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية، قدر وزنها الإجمالي بـ 6 أطنان، تضم 229 منتجا صيدلانيا ومختلف التجهيزات الحيوية، من بينها أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة تخطيط القلب، ووسائل قياس الضغط.

وفي جانب الوقاية، تم التأكيد على توفير اللقاحات الإجبارية. إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، لفائدة الحجاج. خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

كما تم تدعيم التغطية الصحية بالبقاع المقدسة من خلال إنشاء وحدتين مركزيتين للاستشفاء بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة. إلى جانب 8 وحدات جوارية، ووحدة طبية بمطار جدة، بهدف ضمان سرعة التدخل وتقريب الخدمات الصحية.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير أعضاء البعثة إلى التحلي بالصبر واليقظة، وتعزيز روح التنسيق والانضباط. خاصة في الحالات الاستعجالية، مستحضرين عظمة الرسالة الإنسانية التي يؤدونها ونبل المهمة الموكلة إليهم،متمنيا لهم التوفيق والسداد. وعودة ميمونة، وموسم حج ناجح لحجاجنا الميامين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور