انطلاق تكوين في لغة الإشارة لفائدة أعوان الحماية المدنية ببني مسوس

شهد مقر المدرسة العليا لأساتذة الصمّ البكم ببني مسوس انطلاق دورة تكوينية متخصصة في لغة الإشارة لفائدة أعوان الحماية المدنية، في إطار تعزيز قدراتهم على التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ويهدف هذا التكوين إلى تمكين أعوان الحماية المدنية من اكتساب مهارات أساسية في لغة الإشارة، بما يسمح بتحسين جودة التدخلات الميدانية، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تتطلب سرعة التواصل وفهم احتياجات الضحايا بدقة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، من خلال ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من خدمات الإسعاف والإنقاذ دون استثناء. كما تعكس حرص السلطات على تطوير أداء المصالح العمومية وتكييفها مع مختلف الاحتياجات الخاصة للمواطنين.