انطلاق تمرين إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية

انطلقت، صبيحة اليوم على الساعة السابعة ، فعاليات التمرين الميداني الخاص بإعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية، والذي سيمتد على مدار 36 ساعة متواصلة. في إطار تقييم جاهزية الفريق وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويحاكي هذا التمرين سيناريوهات واقعية للتدخل في حالات الكوارث، حيث يتم اختبار مختلف القدرات العملياتية. لاسيما سرعة الاستجابة، فعالية التنسيق، وكفاءة الفرق المتخصصة في تنفيذ مهام البحث والإنقاذ.

كما يخضع التمرين لمتابعة دقيقة من قبل الخبراء المصنفين والملاحظين الدوليين. الذين سيقومون بتقييم أداء الفريق ميدانياً، من خلال مختلف مراحل التدخل.

