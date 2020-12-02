انطلاق حجوزات الرحلات الجوية الداخلية وهذه طرق إقتناء التذاكر

إنطلقت اليوم الأربعاء، عمليات بيع التذاكر والحجوزات الخاصة بالرحلات الداخلية بوكالات الخطوط الجوية الجزائرية.

وكشف المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريح لتلفزيون “النهار”، طرق اقتناء التذاكر والتي يتم تنظيمها وفق بروتوكول صحي صارم.

وأكد أندلسي، أن الشركة قامت بحملات إعلامية موسعة لإعلام الزبائن بطرق إقتناء التذاكر، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وذكر ذات المسؤول، عدة طرق لإقتناء التذاكر، من بينها شراء التذكرة عبر الموقع الإلكتروني، وعن طريق البطاقات البنكية والبطاقة الذهبية.

كما يمكن إقتناء التذاكر عن طريق الوكالات السياحية، والتي تملك الحق لبيع التذاكر حسب المكلف بالإعلام في الشركة.

هذا وتم إطلاق تطبيق جديد يمكن تحميله على الهواتف عن طريق “البلاي ستور”، وهو تطبيق “الجوية الجزائرية”، ويحتوي على كل الوجهات والأثمان، ويمكن من خلاله شراء التذاكر.

وتوفر الخطوط الجوية الجزائرية الطريقة المباشرة لبيع التذاكر، عن طريق التوجه لوكالاتها أين تم فرض برتوكول صحي صارم من التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وغيرها.

وحول الزبائن الذين قاموا بإقتناء تذاكر قبل شهر مارس الماضي “قبل توقيف الرحلات الجوية”، أكد أندلسي إنه لديهم الحق في إختيار تأهيل التذكرة “إختيار تاريخ آخر”، أو تمديد فترة التذكرة إلى غاية 2021.