انطلاق حجوزات تذاكر فرنسا- الجزائر عبر كورسيكا لينيا

تستعد جميع شركات نقل الركاب لاستقبال فصل الشتاء. على وجه الخصوص من خلال تعزيز برامجهم، أو إطلاق برامج جديدة لضمان الخدمة للجزائر من مختلف الوجهات الدولية.

وقد أعلنت كورسيكا لينيا عن إطلاق حجوزات جديدة. حيث كشفت في بيان صحفي تم نشره اليوم ،الثلاثاء على موقعها الرسمي ان الشركة الفرنسية قد فتحت المبيعات في برنامج الشتاء الخاص بها.

وأبلغت Corsica Linea جميع عملائها بأن تذاكر معابر مرسيليا الجزائر متاحة الآن لجميع الحجوزات حتى 29 مارس 2023. في موقع الحجز الخاص بها ، حددت Corsica Linea رحلة في اتجاه واحد ، الثلاثاء ، بين مرسيليا والجزائر. ولكن أيضًا مرة أخرى ، كل يوم أربعاء.

علاوة على ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن أسعار التذاكر مع شركة الطيران الفرنسية هذه. يعرض الأخير لخط مرسيليا الجزائر، تذاكر تصل إلى 202 أورو لتذكرة ذهاب فقط. تباع بعض معابر خط كورسيكا بسعر 242 يورو للتذكرة الواحدة.