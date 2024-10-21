انطلاق حلقات تحفيظ القرآن لطلبة المدرسة العليا للعلوم الإسلامية

أشرف عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني، مساء أمس الأحد، على انطلاق حلقات تحفيظ القرآن الكريم لطلبة المدرسة العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن)، في قاعة الصلاة بالفضاء المسجدي.

وأوضح بيان لعمادة الجامع، أن عميد جامع الجزائر توجه إلى الطلبة والطالبات بالقول: “ما أنتظره منكم. أن تكون هذه الهمة العالية التي عهدناها، فيكم وفي أمثالكم ومثيلاتكم”. مضيفا “القرآن الكريم جعله الله ميسرا للحفظ والذكر، وهو الكتاب الوحيد في هذه الدنيا. الذي يحفظه ملايين المسلمين عن ظهر قلب، وهو ما نراه في هذه النهضة القرآنية التي يشهدها وطننا. في شرق البلاد وغربها، وفي شمالها وجنوبها”.

وبالمناسبة أبرز عميد جامع الجزائر بأن “هناك الآلاف ممن يقبلون على حفظ القرآن الكريم، من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، ويحصلون أشرف علم ينال”، مشيرا إلى أنه “حين تصح النيات وتصدق العزائم وعندما يكون المسعى خالصا لله مع الرغبة الصادقة في حفظ كتابه الكريم، فإن الله يفتح لصاحبها وييسر له الأسباب”، حسب ذات المصدر.

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