انطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لسكان المناطق النائية بتمنراست

انطلقت أمس الخميس، حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لسكان المناطق النائية بتمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم بإشراف أطقم طبية تابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية، مجهزة بكل الوسائل الضرورية.

وهذا للتكفل الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة والتلقيح لمواطني قريتي إيلامان وترهنانت بولاية تمنراست مع التحسيس بخطورة فيروس كوفيد-19 .

ولقيت هذه المبادرة استحسان وارتياح لدى المواطنون الذين عبروا عن إمتنانهم للجيش الوطني الشعبي.

و يأتي هذا في إطار الحرص الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تدعيم المنظومة الصحية الوطنية.

وكذا تقديم يد العون والمساعدة والتكفل الطبي لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية الحدودية وتعزيز الرابطة جيش –أمة.