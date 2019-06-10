انطلاق حملة الحصاد والدرس بولاية عين الدفلى

أشرف والي عين الدفلى، عزيز بن يوسف، بمزرعة مخاطري سابقا المختصة في إنتاج البذور ببلدية العامرة، على إعطاء إشارة إنطلاق حملة الحصاد والدرس (2019/2018).

وحسب بيان الولاية، اليوم الاثنين، فقد تم عرض بطاقة تقنية لقطاع الفلاحة بالولاية، حيث قدرت المساحة المزروعة بالحبوب لهذا الموسم بـ 78 الف و500 هكتار، أي 43 % من المساحة الفلاحية الإجمالية، حيث من المتوقع إنتاج أكثر من مليون قنطار.

وفي هذا السياق، أكد الوالي على تنمية الزراعة بالولاية، خاصة أنها ولاية فلاحية بإمتياز.

وبعدها، أعطى إشارة إنطلاق حملة الحصاد والدرس، أين تمّ اتّخاذ جميع الإجراءات، لإنجاح موسم الحصاد لهذه السّنة، تنفيذا للتّوصيات السّابقة المنبثقة عن اجتماع المجلس التّنفيذي للغرض.

وعلى هامش ذلك، التقى الوالي بجمع من فلاحي ومزارعي المنطقة الذين نقلوا إليه انشغالاتهم، أين أكد توفير الظّروف الملائمة للفلاّحين والرّفع من المحاصيل الزّراعية، لتحقيق الأهداف المسطّرة من طرف مصالح الدّولة.

وأوصى بالعمل على إطلاق حملة تحسيس واسعة في أوساط الفلاحين، بالتّنسيق مع مصالح الغابات والحماية المدنية لحماية المساحات المزروعة من الحرائق.