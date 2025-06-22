انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025..هذا ما وقفت عليه وزارة الفلاحة

سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نتائج “مشجعة” منذ انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025.وذلك وفقا للتقييم الأولي الذي أجرته فرق العمل التي تنقلت إلى عدد من ولايات إنتاج الحبوب.

و وحسب بيان الوزارة فقد تم عرض هذه المعطيات خلال اجتماع عمل ترأسه وزير القطاع، يوسف شرفة. بحضور الإطارات التي قامت بخرجات ميدانية خلال الأسبوع المنصرم. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت فرق العمل تقارير مفصلة حول ظروف سير حملة الحصاد والدرس، ومستوى التقدم المحقق. إضافة إلى تقييم أولي للإنتاج والمردودية على مستوى الهكتار، وكذا متابعة عملية جمع المحاصيل.

وأشار البيان إلى أن عملية الحصاد والدرس انطلقت عبر مختلف ولايات الوطن وتجرى في ظروف جيدة, حيث تم تسجيل نتائج مشجعة إلى حد الآن. مع التأكيد على مواصلة عمل الفرق الميدانية إلى غاية استكمال العملية.