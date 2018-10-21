انطلاق حملة تحسيسية بجامعات الجزائر حول أهمية التأمينات الإجتماعية

انطلقت،اليوم الأحد،على مستوى جامعات الجزائر العاصمة،حملة تحسيسية لفائدة الطلبة،بهدف اطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

كما سيتم تمكينهم من الحصول على بطاقات الشفاء مباشرة على مستوى الجامعات،حسبما لوحظ على مستوى جامعة باب الزوار.

وقالت المكلفة بالإعلام والاتصال،على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لـ(وكالة الجزائر) تسعديت عمران لـ(وأج)، إنّ الهدف من هذه الحملة التحسيسية ،هو اطلاع الطلبة على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

مع تمكين طلبة الجامعات المعنيين بالدخول الجامعي الفارط (2018/2017)، والذين لم يسحبوا بطاقات الشفاء المتعلقة

بهم من مراكز التأمينات الاجتماعية من الحصول عليها مباشرة على مستوى الجامعات .

و قد عرفت المراكز المتنقلة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لوكالة الجزائر،المنصبة على مستوى جامعات الجزائر يوسف بن خذة و بوزريعة و باب الزوار،منذ صبيحة اليوم، توافدا كبيرا من قبل الطلبة حسب -ذات المتحدثة –

حيث أن عددا كبيرا منهم تمكنوا من الحصول على بطاقات الشفاء المتعلقة بهم .

و أبرزت أنه فيما يخص الطلبة الجدد (دخول جامعي 2019/2018) فتم إعداد ملفات لفائدتهم لتمكنيهم من الحصول على بطاقات الشفاء في أقرب الآجال.

كما تم توزيع مطويات على الطلبة الذين تحصلوا على شروحات وافية حول حقوقهم وواجباتهم اتجاه مصالح التأمينات الاجتماعية من طرف مختصين .