انطلاق حملة تلقيح الأطفال غدا الأحد

تنطلق حملة تلقيح الأطفال، يوم غد الأحد، وهذا في إطار الرزنامة الوطنية الجديدة، حسبما أعلن عنه مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار.

وحسب الإذاعة الوطنية، أكد ذات المسؤول أن البرنامج الموسع للقاحات الأطفال الذي خضع لعدة تعديلات ساهم وسيساهم. بصفة معتبرة في مكافحة وفيات الأطفال وقد حرصت وزارة الصحة على ملائمته وفق الوضعية الوبائية والتطورات الحاصلة. في الميدان مشيرا أن هذه الحملة ستنطلق وفق الرزنامة الوطنية الجديدة.

وفي إطار هذه الرزنامة كشف الدكتور فورار بأن الأطفال سيتلقون لقاحا يحتوي على 6 مضادات مدمجة للأمراض الخطيرة. التي تصيب الاطفال ويمكن القضاء عليها عن طريق التلقيح. “في حقنة واحدة” تأخذ خلال الاشهر الثاني والرابع والثاني عشر وذلك بدل من ثلاث حقن. أين كان الأطفال يتلقون حقنتان ويتم تأجيل الحقنة الثالثة الى تاريخ لاحق مما يجعل الأمهات تتخلى عن هذه الأخيرة.

كما تم في نفس الإطار، التخفيض من نسبة اللقاح المضاد للحصبة الذي يقدم في الحقنة خلال الشهر الثالث من عمر الطفل. باعتبار أن هذا الأخير سيتلقى لقاحه بالكامل خلال الاشهر الثاني والرابع والثاني عشر ضمن الرزنامة الجديدة .

وسيتلقى الطفل كذلك لقاحات أخرى مضادة للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وذلك خلال الشهر 11 و18 من عمره. حسب ما كان مبرمج في الرزنامة السابقة.

وشدد الدكتور فورار من جانب آخر على ضرورة اقبال الأمهات على التلقيح الذي ساهم ولازال لوقاية الأطفال. من 11 مرض خطير.