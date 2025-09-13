انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة

انطلقت صبيحة اليوم السبت، حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة، التي نظّمتها ولاية الجزائر، اليوم استعداداً للدخول المدرسي لموسم 2026/2025، وذلك تحت شعار “مع الدخول المدرسي الجديد.. نتعاونوا نقوا المسيد”.

حيث أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، عبد الكريم بطيوي، تحت رعاية والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. اليوم، على انطلاق الطبعة الأولى لحملة تنظيف المؤسسات التربوية.

كما أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، محمد حميدات، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، جيلالي يحمي. والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، صادق حجار، على حملة تنظيف المؤسسات التربوية.

بالإضافة إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، محمد أمين بن شاولية، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدرارية. نشيدة بلهوان، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، نور الدين رفسة، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، ناجية نسيب. والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان، على انطلاق فعاليات ذات الحملة.

يشار أن فعاليات الحملة يشارك فيها رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، المؤسسات العمومية الولائية. السلطات المحلية، فعاليات المجتمع المدني، جمعيات ولجان أولياء التلاميذ، والمواطنين. وذلك بهدف تنظيف المدارس وتهيئتها في أبهى حلة لضمان جاهزية المؤسسات التربوية ولدخول مدرسي مريح لكل التلاميذ.

