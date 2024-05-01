انطلاق حملة مكافحة الحرائق.. استعمال الدرون لأول مرة بجيجل

أشرف والي ولاية جيجل، أحمد مـڤلاتي، على اعطاء اشارة انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات خلال الفترة الممتدة من 01 ماي إلى غاية 31 أكتوبر 2024.

وأوضحت الولاية على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن هذه الحملة تم تنظيمها من طرف محافظة الغابات. بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية، مديرية الأشغال العمومية و كل القطاعات المتدخلة وفعاليات المجتمع المدني.

مشيرة أنه سيتم ولأول مرة بالولاية استعمال طائرة الدرون في عملية المراقبة الجوية. فضلا عن استعمالها في توجيه وسائل التدخل في حالة نشوب أي حريق.

كما تم تسخير 130 عون تدخل، 64 من الأعوان المؤقتين، 6 رتل متنقل، بالإضافة إلى 13 فرقة للمراقبة و التدخل الأولي.

وأكد الوالي خلال اشرافه على العملية بالعمل على تدعيم أعوان الغابات بتعداد اضافي من الأعوان المتعاقدين. اضافة الى اسداء توجيهات بتكثيف العمل مع جيران الغابة الساهرين على حمايتها.

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