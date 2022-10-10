انطلاق حوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. تحت الرئاسة المشتركة لوزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب، والمفوض الأوروبي. للطاقة ، قدري سيمسون.

يأتي هذا الاجتماع الرابع في إطار آليات الحوار التي أرستها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وتغطي هذه الشراكة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وهي تطوير الاستثمارات في استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات. وآفاق تطوير صناعة الغاز ، وتطوير الهيدروجين والكهرباء وكذلك التعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة.

وسيسمح هذا الاجتماع للطرفين بمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون في مجال الطاقة وآفاقه. منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الناتجة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر العاصمة في 20 نوفمبر 2018.

هذا الاجتماع ، الذي ينعقد خلف أبواب مغلقة في مقر وزارة الطاقة والمعادن. سيتبعه انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي الثاني حول الطاقة ، المقرر عقده في 11 و 12 أكتوبر 2022.

ويهدف منتدى الأعمال هذا إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة. والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة.

وسيشهد الحدث مشاركة ممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الجزائر والوزارات والمؤسسات الوطنية. وكذلك الجمعيات الصناعية ومنظمات أصحاب العمل.

يشتمل البرنامج على لوحات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين.

كما تم التخطيط لعقد اجتماعات ومعرض B2B لمناقشة الشراكة وفرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وقد انعقد منتدى الأعمال الأول بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ماي 2016 في الجزائر العاصمة. وتميز بمشاركة قوية من المشغلين الجزائريين وشركات الاتحاد الأوروبي.