انطلاق خط نقل الطلبة الجامعيين بالسكة الحديدية بباتنة

أشرف صباح اليوم والي ولاية باتنة، فريد محمدي، على انطلاق خط نقل الطلبة الجامعيين بالسكة الحديدية، الرابط بين عين التوتة وجامعة باتنة 02 الشهيد مصطفى بن بولعيد بفسديس.

العملية جاءت بعد القرار الأخير لوالي الولاية، للتخفيف من أعباء تنقل الطلبة والعمال الجامعيين من جهة.

ومن جهة أخرى تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 03 خاصة وأنه يشهد حركية مرورية كبيرة طوال ساعات النهـار.

ويشهد خط النقل الجديد 03 محطات توقف ونقل وهي عين التوتة- جامعة باتنة1، جامعة باتنة1- محطة القطار مركز عبروق مدني، محطة القطار (مركز عبروق مدني)، وجامعة باتنة 02 الشهيد مصطفى بن بولعيد بفسديس.