انطلاق دراسة تصنيف وترتيب طلبات تحويل أعوان الأئمة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن اللجنة الوزارية ستنطلق اليوم الخميس، في تصنيف وترتيب طلبات التحويل تمهيدا لدراستها.

وأوضح،الوزير،في منشور له بالفايسبوك،أن “أبواب القطاع مفتوحة،عندما ستتفضل النقابة بإخبارنا عن النقاط التي تريد مناقشتها،بعد أن رفضت الموعد الذي اقترحناه”.

وأكد محمد عيسى، أن الوزارة ستستمر في التواصل معها عبر هذا الفضاء وغيره من الفضاءات بدون قيدٍ ولا وسائط.