انطلاق دروس الدعم بداية من الأحد

تنطلق غدا دروس الدعم لتلاميذ البكالوريا وتلاميذ السنة الرابعة متوسط وفق زنامة تم إنجازها حسب كل مؤسسة تربوية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت مراسلة إلى مديريات التربية لإعلام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث بضرورة الشروع في تقديم دروس الدعم للتلاميذ.

كما طالبت الوزارة من مديريات التربية إيلاء أهمية بالغة لهذه الدروس. التي من شانها ان تساعد التلميذ في مراجعة الدروس والتحضير لامتحانات نهاية السنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزارة كلفت مفتشي المواد إضافة إلى الأساتذة المكونين وكذا مديري المؤسسات، بتقديم الدروس حسب الحاجة وهذا في حال عدم التحاق الأساتذة للقيام بهذه الدروس.

وأكدت التعليمة، أن الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية يكون حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا، باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون خلال هذا الفصل إلى تعويض دروس عطلهم المرضية ان كانت الدروس والدعم في وقت واحد.

وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى إعلام الأساتذة بضرورة تسجيل حضورهم وهذا حسب البرنامج الذي يتكفل مدير المؤسسة بإنجازه.

وحسب منشور وزاري، فإن دروس الدعم للسنة الخامسة ابتدائي تتعلق بالرياضيات، واللغة العربية، اللغة الفرنسية.

أما السنة الرابعة متوسط فيحتوي البرنامج على 4 مواد الرياضيات، اللغة العربية، الفرنسية، الانجليزية. وفيما يخص السنة الثالثة ثانوي فإن كل المواد المميزة لكل شعبة حسب القرار المتضمن تنظيم امتحان البكالوريا.

وتنظم حصص الدعم المؤطرة في أمسيات الثلاثاء ويوم السبت والفترة الصباحية لأيام الأسبوع الأول من عطلة الشتاء. وعطلة الربيع.

وتتم المذاكرة المحروسة أثناء أوقات المداومة فراغات التوقيت الدراسي أو غياب أستاذ.

كما تنظم المراجعة ضمن أفواج في الفترات المسائية بعد أوقات الدراسة بين الساعة 17 والساعة 19 . ويمكن لكل مؤسسة أن تبادر بتعديل هذا التوقيت إن دعت الضرورة وفق ما يناسب خصوصياتها وحاجياتها.

ويقوم، تأطير حصص الدعم يقوم به مدرسو أقسام الامتحانات حسب إمكانيات المؤسسة، في إطار تكملة النصاب الرسمي. والساعات الإضافية في حدود ما يسمح به القانون.

ويؤطر المذاكرة المحروسة أستاذ أو مجموعة أساتذة من مختلف المواد ومساعدو التربية. حيث يحرسون على توفير جو ملائم للعمل الفردي والتدخل لمساعدة التلميذ فرديا حسب طلبه. وتنظم المراجعة ضمن أفواج تحت مسؤولية التلميذ ممثل الفوج داخل القسم وبإشراف موظف يكلفه مدير المؤسسة.