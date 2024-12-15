انطلاق دورة تكوينية لفائدة أساتذة وموظفين بقطاع التكوين المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد،اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على انطلاق دورة “التكوين التكميلي قبل الترقية”. لفائدة أساتذة وموظفين بالقطاع للالتحاق ببعض الرتب.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الوزير أن هذه الدورة التكوينية “تخص 627 موظف بالقطاع من بينهم 610 أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين رتبة 1. لتشمل مجموع 3004 موظف مستفيد الى غاية نهاية السنة الجارية”، مبرزا أن هذه العملية تندرج في إطار “جهود الدولة في مجال رفع مستوى العنصر البشري. وجعل القطاع أكثر انسجاما مع متطلبات سوق العمل والاقتصاد الوطني” إلى جانب “تعزيز برامج عصرنة ورقمنة القطاع”.