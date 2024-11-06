انطلاق دورة شهادة “كاف أ” بحضور 3 مدربين أجانب

انطلقت أمس الثلاثاء، الدورة التكوينية الخاصة بالحصول على شهادة التدريب “كاف أ” الموجهة أساسا للاعبين الدوليين السابقين.

وأشرف المدير التقني الوطني، عامر منسول، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة بتيبازة، على حفل افتتاح الدورة التكوينية، للحصول على الشهادة. المفروضة على المدربين من أجل الحصول على إجازة مدرب رئيسي لأندية النخبة.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، بأن الدورة تشهد مشاركة 25 مترشحا معنيا بهذا التكوين. من بينهم 3 أجانب ويتعلق الأمر، بكل من أحمادة جامباي (جزر القمر)، ميساكابو بوكاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ومعز بوعكاز (تونس).

كما أوضحت الاتحادية عبر موقعها الالكتروني، بأن الدورة التكوينية التي ستستمر إلى غاية السبت القادم 9 نوفمبر الجاري، عرفت في يومها الأول، برمجة حصة تطبيقية على الأرضية الاصطناعية لملعب القليعة.

