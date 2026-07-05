انطلاق سباق استضافة كأس أمم إفريقيا 2028 و2032 و2036

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن إطلاق عملية الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا الخاصة بنسخ 2028 و2032 و2036.

ووجهت “الكاف” في بيان نشرته أمس السبت، الدعوة إلى جميع الاتحادات الأعضاء. لتقديم ملفات إبداء الاهتمام لاستضافة نهائيات النسخ الثلاث القادمة.

كما أوضحت أنها وضعت إطارا جديدا لاختيار الدول المستضيفة بالتعاون مع شركة “PwC” وخبراء مستقلين في الجوانب الفنية والمالية والقانونية. بهدف ضمان مسار يتسم بالشفافية والنزاهة ويستند إلى المعايير الدولية المعتمدة.

وأكدت الهيئة الكروية أن منافسة الـ”كان” تعد أبرز تظاهرة كروية في القارة. حيث تستقطب أكثر من 3.2 مليار مشاهد. فيما تسجل منصاتها الرقمية نحو 6 مليارات مشاهدة على المستوى العالمي.

ومن المنتظر أن تقام النسخة المقبلة، تحت شعار “باموجا 2027″، بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.

وأشارت الهيئة القارية، إلى أنها تدرس اعتماد رزنامة جديدة تقضي بتنظيم بطولة كبرى للمنتخبات الوطنية للرجال كل عام. باستثناء السنوات التي تجرى فيها نهائيات كأس العالم.

واختتمت “الكاف” بيانها بالتأكيد على أنها ستكشف لاحقا عن تفاصيل إضافية تتعلق بمختلف مسابقاتها القارية والدولية.

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