انطلاق سفينتي “الملاح” و”الصومام” لتنفيذ الحملة التدريبية صيف 2021

أبحرت اليوم السفينتين المدرستين “الملاح” رقم المتن 938 و”الصومام” رقم المتن 937، انطلاقا من الأميرالية بالجزائر العاصمة. لتنفيذ الحملة التدريبية “صيف 2021″، في الفترة الممتدة من 07 جويلية إلى 10 أوت.

وتعد هذه المرحلة جد هامة في المسار التكويني للطلبة الضباط العاملين التابعين لقواتنا البحرية، وكذا طلبة أجانب من دول صديقة. حيث تهدف هذه الحملة التدريبية إلى توسيع معارفهم النظرية. من خلال التأقلم مع الظروف الملاحية والتحكم في مختلف أنواع الأسلحة والمعدات على السفينتين.

وتجدر الإشارة أن قائد القوات البحرية بالنيابة قام بتفتيش السفينتين المدرستين، يوم الأحد الماضي، للوقوف على مدى الجاهزية التامة للأطقم، لتنفيذ هذه الحملة التدريبية.