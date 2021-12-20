انطلاق صلاة الإستسقاء عبر كامل ربوع الوطن

وقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الخميس الماضي، عن إقامة صلاة الإستسقاء عبر كامل ولايات الوطن. يوم الاثنين 15 جمادى الأول الموافق لـ 20ديسمبر 2021، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح بيان الوزارة، أن قرار إقامة صلاة الاستسقاء اتخذته الوزارة بعد الطلبات التي وصلت مصالحها المركزية من مختلف ربوع الوطن.

وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر، قال ابن قدامة “صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه”.

وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله. لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.

ويتم إقامة صلاة الاستسقاء بأن يصلي الإمام بالناس ركعتين في وقت يكون لا يتواجد الماء (جفاف) ولا يكون وقت الكراهة.

ويجهر في الأولى بالفاتحة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية.

والصلاة مثل صلاة العيد تماماً، يكّبر فيها سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية.

ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان، كما لا يشترط الأذان لخطبتها، وينادى لها بالصلاة جامعة.

ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه والمصلون جميعاً يحولون أرديتهم. وذلك بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويستقبلوا القبلة، ويدعوا الله مع رفع اليدين في الدعاء، مبالغين في ذلك.

ويُستحب قبل الخروج إلى الصلاة التوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، والمصالحة بين المتخاصمين، وصيام ثلاثة أيام. ثم الخروج في اليوم المعين لذلك، ويخرج الصبيان، والشيوخ، والعجائز، ويباح إخراج البهائم والصغار.

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