انطلاق عمليات التسجيل للحصول على التأشيرة إلى فرنسا عبر VFS global

انطلقت اليوم الأحد 7 جانفي، التسجيلات عبر «VFS global » للحصول على موعد تقديم الملف الخاص بالتأشيرة الفرنسية.

وأعلن موقع VFS global أنّ عملية أخذ المواعيد ستكون ابتداء ابتداء من يوم 9 أفريل القادم.

وسيغطّي المركز طلبات ولايات الجزائر العاصمة، بجاية، البليدة، تيزي وزو،تيبازة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، عين الدفلى، الجلفة.

بالإضافة إلى غرداية، إيليزي، الأغواط، المدية، المسيلة، ورقلة، تمنراست.

أما باقي الولايات فسيتم تحديد المواعيد عن طريق المتعامل القديم “تي أل أس كونتاكت”.

وأضاف الموقع أنّ، المواعيد المسجلة لإيداع الملفات في 25 أفريل.

ويتم التسجيل لحجز المواعيد من أجل الحصول على التأشيرة الفرنسية عبر الموقع التالي:

http://www.vfsglobal.com/France/Algeria