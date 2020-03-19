انطلاق عمليات بيع البطاطا مباشرة للمستهلكين بثماني ولايات عبر الوطن

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم(onilev) اليوم الخميس،في أولى عمليات تموين السوق، بكميات كبيرة من البطاطا المخزنة لضبط الأسعار الملتهبة.

وجاء هذا الإجراء لمواجهة وكسر الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا لهذه المادة الواسعة الاستهلاك في الأسواق خلال اليومين الأخيرين.

عملية تموين الأسواق التي باشرها الديوان صبيحة اليوم ستشهد بيع المنتوج مباشرة للمستهلكين عبر نقاط بيع موزعة على ثماني ولايات عبر الوطن.

وهي الجزائر العاصمة، عين الدفلى، بومرداس، البويرة، الطارف، سكيكدة، تيزي وزو والبليدة.

كما خصص الديوان عشر نقاط بيع بالعاصمة موزعة على بلديات بوشاوي،حسين داي، باب الواد، سعيد حمدين، الشراقة، الدارالبيضاء وعين البنيان.