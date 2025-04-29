انطلاق عمليات توزيع الأضاحي عبر الولايات والبيع الأسبوع المقبل في نقاط حرة

ستنطلق عمليات بيع رؤوس الأغنام المستوردة من دولتي رومانيا واسبانيا، بحر الأسبوع القادم عبر مختلف ولايات الوطن تحسبا لعيد الأضحى المبارك، تكون تحت إشراف أعوان تابعين للمجمعات العمومية المستورِدة مع الاستعانة بأعوان مديرية الغابات عند الحاجة.

انطلقت أمس، المجمعات العمومية في توزيع أضاحي العيد المستوردة عبر ولايات الوطن، في انتظار انطلاق عمليات البيع لفائدة المواطنين عبر تواريخ تتراوح بيم الرابع والسادس من شهر ماي الداخل “البيع سيكون بحر الأسبوع القادم مابين الرابع والسادس ماي”، قبل أن تشير مصادر “النهار أنلاين” إلى أن العملية ستتم عبر نقاط بيع مخصصة للجان الخدمات الاجتماعية وباقي النقاط ستتكون حرة في تعامل مباشر بين العون التابع للمجمعات العمومية “أغرولوغ” بفروعه “ألفيار وساربا” والمدار مع الزبون”، وهنا قالت مصادرنا بأن مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر العاصمة كان قد أعلن عن عشرين نقطة بيع سيتم فتحها أمام المواطنين، لتتم مطالبته برفع العدد إلى ستة وعشرين نقطة على الأقل “هناك مزارع نموذجية سخرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتستغل كنقاط لبيع الأضاحي وحتى الأعلاف ستمنح بالمجان”.

وتشمل عمليات بيع رؤوس الأغنام المستوردة التي أتمت آجال الحجر الصحي المحدد بخمسة أيام للتأكد من سلامتها.

واستقبلت الموانئ الجزائرية أزيد من عشر بواخر منذ السبت الماضي، أغلبها قادمة من رومانيا محملة بأضاحي العيد، بأعداد متفاوتة كانت أكبرها بوهران بإحصاء وواحد وثلاثين ألف رأس ستباع بسعر موحد ومحدد من طرف رئيس الجمهورية بأربعة ملايين سنتيم للرأس.

وفاق عدد رؤوس الأغنام المستوردة التي دخلت الجزائر إلى حد الآن مائة ألف رأس من إجمالي مليون رأس ستستلم بصفة تدريجية.