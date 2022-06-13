انطلاق عملية الإسكان الإلكتروني عبر بوابة الحج الجزائرية

أنهت الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة الحجاج الميامين الذين سيسافرون مع الديوان أن عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق الحجاج بمكة المكرمة ستنطلق ابتداء من اليوم الاثنين 13 جوان 2022. وهذا عبر البوابة الحج الجزائرية، https://bawabetelhadj.dz

كما كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له امس الأحد، عن الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف سلطات المملكة العربية السعودية لموسم حج هذا العام.

وحسب ما أفاد به البيان، فإنه يتعين على الحجاج الميامين تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR لعينة أخذت خلال 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz .

وشدد الديوان الوطني على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة أثناء رحلة أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

كما نوه الديوان في ملاحظة هامة، أنه يجب أن يستظهر الحاج نتيجة فحص PCR السلبية عند مغادرته في مطار الإقلاع بأرض الوطن وفي مطار الوصول بالبقاع المقدسة.