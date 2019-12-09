انطلاق عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة ببشار

انطلقت صباح اليوم، ببلدية بني ونيف، 110 كلم عن مقر ولاية ولاية بشار، عملية الاقتراع الخاصة بالمكاتب المتنقلة.

وتم هذا على مستوى مكتبين متنقلين، بكل من واد الناموس، بتعداد 717 مسجل في القائمة الانتخابية.

بينما المكتب الثاني بتعداد 1108 خاص بضواحي فندي، واد لخضر، الرصفة الطبية .

واشرف على انطلاق العملية، فاسي عبد الله، رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك في ظروف عادية وحسنة.

وبلغ تعداد الهيئة الناخبة على مستوى ولاية بشار بـ 208104 مسجل ضمن القائمة الانتخابية، موزعين على 98 مركز اقتراع، و 542 مكتب، منها 9 مكاتب متنقلة عبر إقليم الولاية والمقاطعة الإدارية بني عباس .