انطلاق عملية التحويلات الجامعية ابتداء من اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق عملية التحويلات الجامعية (الحالات الخاصة). المتعلقة بحاملي شهادة الباكالوريا الجدد ستتم عن بعد، وذلك ابتداء من هذا الثلاثاء إلى غاية الفاتح سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “عملية التحويلات الجامعية (الحالات الخاصة) المتعلقة بحاملي شهادة الباكالوريا الجدد 2023. ستتم عن بعد بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية وباستعمال نفس الحساب الذي تمت به عمليات التسجيل الجامعي. وذلك انطلاقا من يوم الثلاثاء ال29 أغسطس على الساعة 00:00 إلى غاية يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023”.

للإشارة، فإن الوزارة كانت قد حددت فترة المرحلة الرابعة من مسار التسجيلات الجامعية بداية من الـ 29 أوت الى غاية 1 سبتمبر 2023. لمعالجة حالات التحويل الخاصة، مؤكدة أن كل هذه العمليات سيتم تكريسها في إطار سياسة “صفر ورق” باعتماد الوسائط الرقمية.