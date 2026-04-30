انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس البرلمان الإفريقي

انطلقت، اليوم الخميس، عملية التصويت لانتخاب رئيس البرلمان الإفريقي. حيث تشارك الجزائر كممثلة عن منطقة شمال إفريقيا.

ويعقد البرلمان الأفريقي (PAP)، وهو الجهاز التشريعي للاتحاد الأفريقي (AU)، دورة استثنائية لدورته التشريعية السابعة في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2026. في مقره الرئيسي بمدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهذا لانتخاب الأعضاء الخمسة لمكتب الرئاسة، الذين يتألفون من رئيس واحد وأربعة نواب للرئيس.

