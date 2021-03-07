انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لـ “برشلونة”

انطلقت عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لنادي برشلونة، على أن يتم التعرف على هوية الرئيس الجديد سهرة اليوم الأحد.

وانحصر الصراع على رئاسة “برشلونة” بين 3 مرشحين هم: فيكتور فونت، وتوني فريتشا، والرئيس الأسبق للنادي خوان لابورتا.

وتمثل الانتخابات نقطة فاصلة في تاريخ هذا النادي في ظل الكبوة الهائلة التي مر بها على مدى الفترة الماضية.

ومن المهام الصعبة التي ستواجه الرئيس الجديد لبرشلونة هي محاولة إقناع ميسي بالبقاء في صفوف الفريق.

لكن المشكلة الأكبر هي محاولة الخروج بالفريق من المديونة التي تجاوزت المليار أورو.