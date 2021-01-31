انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالعاصمة

انطلقت اليوم الأحد، عملية التلقيح ضد كورونا، بلقاح سبوتنيكv، في يومها الثاني، بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي أمحمد بوشنافة الينابيع.

وأشرف الناطق الرسمي للجنة متابعة كورونا، جمال فورار، على عملية انطلاق التلقيح بالعيادة.

وأوضح، أمس السبت، الدكتور جمال فورار، أن العملية ستتواصل تباعا في مختلف الولايات.

كما ان العملية مستمرة حتى تمس ما لا قل عن 80 بالمائة من الجزائريين وذلك تدريجيا حسب إستلام باقي الجرعات.

وكشف من جهته، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، في وقت سابق، أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد كورونا تخص سلكي الأمن، الحماية المدنية.

إضافة إلى سلك التعليم، والمسؤولين السياسيين والأسرة الإعلامية.