انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في تيبازة

انطلقت اليوم الاثنين، عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لفائدة السلك الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة في ولاية تيبازة.

وقال من جهته، مدير الصحة والسكان للولاية محمد بورحلة، اليوم الاثنين، أن كل الظروف مهيأة لنجاح عملية التلقيح.

وانطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عبد القادر تقزايت.

وتم تجنيد لهذه العملية –حسب عضو لجنة متابعة كورونا بمستشفى تيبازة، 79 فرقة مزوعة على 36 كز تلقيح ثابت.

إضافة إلى 16 متنقل يؤطرها 298 ستخدم من مختلف التخصصات والمهام بالقطاع الصحي.

وأشار في هذا الإطار العربي بوعمران عبد القادر، أنه منذ أيام تم فتح باب التسجيل للراغبين في التلقيح ضد فيروس كورونا الولاية.

وستعطى الأولوية في البداية –حسب المتحدث-، إلى مهنيي الصحة والأسلاك الأمنية والحماية المدنية.