انطلاق عملية التلقيح على مستوى دار الصحافة بالقبة

انطلقت صباح اليوم عملية التلقيح على مستوى المركز الدولي للصحافة بالقبة. تحت شعار ” بالتلقيح تستمر الحياة “، ومتابعة لحملة التلقيح ضد كوفيد-19، المندرجة في إطار الأسبوع الوطني للتلقيح.

وحسب بيان وزارة الاتصال ستتواصل العملية على مدار الأسبوع وإلى غاية 11 سبتمبر2021. وعليه أعلمت الوزارة أن هذه العملية المنظمة بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ستشمل كافة مهنيي القطاع وذويهم.

ودعا بيان وزارة الاتصال كل المعنيين التقرب من المركز الدولي للصحافةCIP الكائن مقره بـ 02 شارع فريد زويوش. دار الصحافة من الساعة 9 صباحا والى غاية 15.30 مساءا.