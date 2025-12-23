انطلاق عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة ديوان حقوق المؤلف

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن انطلاق عملية التصويت الإلكتروني لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الديوان.

وأشار الديوان أن العملية تستمر إلى غاية 17:00 من يوم غد الأربعاء مساءً دون انقطاع. وتُجرى العملية تحت إشراف محضر قضائي، ضمانًا للشفافية والنزاهة.

كما أكد الديوان أنه يضع الديوان جميع وكالاته عبر التراب الوطني في خدمة الناخبين، طيلة فترة الاقتراع، قصد مرافقة الأعضاء وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

هذا ودعا كافة المبدعين والفنانين الأعضاء إلى المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الهام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور